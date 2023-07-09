Представник УПЛ вирішив зберегти двох футболістів на наступний сезон.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контрактів з Олегом Вишневським та Сергієм Петьком.

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Угода з Вишневським була пролонгована до червня 2024 року, тоді як Петько гратиме за закарпатців до 2025-го.

Зауважимо, що Олег Вишневський провів 27 матчів за Минай минулого сезону, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом. Сергій Петько в 12 поєдинках відзначився 1 забитим м'ячем.

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