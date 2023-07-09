Минай підписав нові контракти з двома гравцями
9 липня 23:33 - Читать на русском
Представник УПЛ вирішив зберегти двох футболістів на наступний сезон.
Минай на своєму офіційному сайті повідомив про продовження контрактів з Олегом Вишневським та Сергієм Петьком.
Йовічевіч офіційно знайшов новий клуб – екс-тренер Шахтаря приєднався до зіркової компанії
Угода з Вишневським була пролонгована до червня 2024 року, тоді як Петько гратиме за закарпатців до 2025-го.
Зауважимо, що Олег Вишневський провів 27 матчів за Минай минулого сезону, в яких відзначився 4 голами та 1 асистом. Сергій Петько в 12 поєдинках відзначився 1 забитим м'ячем.
Динамо знову влаштувало погром на зборах – 9 голів, дублі Ярмоленка і молодих зірок
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter