Закарпатський клуб вирішив прихистити Сергія Мякушка, який вже тривалий час перебуває без команди.

Атакувальний півзахисник Сергій Мякушко знайшов собі нову команду. За інформацією Telegram-каналу "Бий-біжи" 28-річний футболіст підписав контракт з Минаєм.

Кобін: Жоден український тренер не хотів працювати з Мілевським і Селезньовим

Подробиці та терміни угоди наразі не повідомляються.

Нагадаємо, Мякушко – вихованець Оболоні, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 року. З 2013 по 2017 рр. виступав за Динамо (за головну команду дебютував у серпні 2015-го у поєдинку проти Чорноморця і провів за основу лише 4 матчі). Після оренди у Говерлі та Ворсклі перебрався у львівські Карпати, звідки через два роки, у 2019-му, перейшов у іспанський Алькоркон.

Останньою командою українця став польський Подбескідзе, який він покинув 1 липня цього року. Є за плечами Сергія і досвід виступів за збірну України – у листопаді 2017-го він зіграв у товариському матчу проти Словаччини. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Команда вільних агентів 2021 – вони забивали за збірну України, Динамо, Шахтар, підкорювали ЛЧ, відмовлялись від Росії