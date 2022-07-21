Защитники Богдан Чуев и Тарас Дмитрук продолжат карьеру в Минае, сообщает официальный сайт "лисов".

Минай объявил о подписании экс-защитника Динамо

22-летний центральный защитник Чуев подписал с командой Владимира Шарана контракт сроком на 2 года и будет выступать в новом коллективе под номером 4. С правым защитником Дмитруком заключили соглашение на 3 сезона. Он будет бегать в Минае в футболке с цифрой 2 на спине.

Оба футболиста – воспитанники Динамо. Вместе выступали за Ворсклу, а прошлый сезон на правах аренды провели в перволиговом Горняк-Спорте. Transfermarkt оценивает Чуева в 125 тысяч евро, а Дмитрука в 50 тысяч евро.

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