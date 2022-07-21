Оборонці Богдан Чуєв та Тарас Дмитрук продовжать кар'єру в Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".

Минай оголосив про підписання екс-захисника Динамо

22-річний центральний захисник Чуєв підписав з командою Володимира Шарана контракт терміном на 2 роки і виступатиме у новому колективі під номером 4. З правим захисником Дмитруком уклали угоду на 3 сезони. Він бігатиме в Минаї у футболці з цифрою 2 на спині.

Обидва футболісти – вихованці Динамо. Разом виступали за Ворсклу, а минулий сезон на правах оренди провели у першоліговому Гірник-Спорті. Transfermarkt оцінює Чуєва у 125 тисяч євро, а Дмитрука у 50 тисяч євро.

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