Африканец стал первым представителем своего континента в истории Миная, а детали трансфера Маембе не разглашаются, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Минай объявил о подписании экс-игрока Руха – он уже дебютировал в матче с Александрией

Шемми выступает на позиции правого защитника, а его последним клубом стал Зеско Юнайтед – одна из сильнейших команд замбийской первенства. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.

К слову, Минай провел сильную трансферную кампанию, а Маембе стал уже 11 новичком клуба после перехода в УПЛ.

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