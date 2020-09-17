Минай официально оформил трансфер первого африканца в своей истории
Закарпатский Минай объявил о подписании замбийского защитника Шемми Маембе.
Африканец стал первым представителем своего континента в истории Миная, а детали трансфера Маембе не разглашаются, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
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Шемми выступает на позиции правого защитника, а его последним клубом стал Зеско Юнайтед – одна из сильнейших команд замбийской первенства. Transfermarkt оценивает игрока в 50 тысяч евро.
К слову, Минай провел сильную трансферную кампанию, а Маембе стал уже 11 новичком клуба после перехода в УПЛ.
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