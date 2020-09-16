Динамо переграло АЗ (2:0) і вийшло у раунд плей-офф Ліги чемпіонів. До групового етапу залишився один крок. Великий успіх для киян і велике фіаско для гостей з Нідерландів. Реакція тамтешньої преси – в нашому матеріалі.

De Telegraaf: Похмілля в Києві для незрілого АЗ

"Влітку АЗ спробував прорватися в груповий етап Ліги чемпіонів через кабінети штаб-квартири УЄФА. Ця ідея повністю провалилася. Безпосередньо на футбольному полі в Україні команда також отримала потужний удар. Після поразки від Динамо, яка дуже дорого коштувала, Алкмаару потрібно готуватися до Ліги Європи", – пише провідне нідерландське видання.

Шеф-редактор футбольного відділу De Telegraaf Валентейн Дріссен жорстко пройшовся по супернику Динамо:

"АЗ готувався до сезону з величезним акцентом на Лігу чемпіонів, тому виліт від Динамо дуже гіркий. Але заслужений. Виникає логічне запитання: чим займалися в Алкмаарі протягом останніх тижнів?

У цьому сезоні команда мала підтвердити високий рівень, однак великі таланти Боаду, Стенгс, Ідріссі, Вейндал і Копмайнерс не показали себе. Обігрувати суперників по Ередивізі – це круто, але що з великими матчами? Розчарував і Арне Слот, який дозволив досвідченому Мірчі Луческу повністю себе обіграти. У Києві ми бачили картину: хлопченята проти мужиків.

Втрата мільйонів з Ліги чемпіонів може змусити клуб продавати своїх футболістів. АЗ гратиме в Лізі Європи – це як середня школа замість престижного університету. Попри всю славу клубної академії, сьогодні там дуже мало талантів, які готові відчинити двері головної команди та додати АЗ імпульсу.

Ідріссі шукає новий виклик, Копмайнерс також не виключає трансфер, Стенгс і Боаду – дуже здібні хлопці, однак вони втратили шанс показати себе на рівні Ліги чемпіонів. Звичайно, АЗ спробує зберегти цих зірочок, але вони самі можуть задуматися над тим, чи піде їм на користь ще один рік в Алкмаарі.

Головний переможець вечора – Аякс, який завдяки вильоту Бенфіки потрапив у другий кошик під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Це додає солі на рану алкмаарцям. Аякс стає для них нав'язливою ідеєю".

У нідерландців багато розмов про те, що Аякс гарантував собі хороший посів. Якщо Динамо пройде в груповий раунд, то опиниться в третьому кошику. А Аякс стане для киян найбажанішим суперником з другого кошика, в якому також перебувають Барселона, Атлетіко, Ман Сіті, МЮ, Борусія Д, Шахтар і Челсі.

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Voetbal International: Мрія АЗ про Лігу чемпіонів впала проти смертоносного Динамо

"АЗ приїхав до України, знаючи, що Динамо три роки поспіль зупинялося за крок від мільйонів Ліги чемпіонів. Однак Арне Слот також бачив, що нова команда Мірчі Луческу розбила Шахтар у Суперкубку України.

Алкмаарці не винагородили себе голом в першому таймі, а в другому – довелося спостерігати за тим, як Динамо ефективно реалізовує свої моменти. Київ віддав ініціативу, а потім завдав кількох смертельних уколів.

АЗ до перерви тримав гру під контролем і продовжував шукати дірку в обороні суперника. Однак забити у ворота Динамо виявилося надто складно. Українці отримали перший реальний шанс лише після відпочинку, проте відразу його реалізували.

Це був болючий удар для нідерландців. І якщо проти Вікторії Пльзень вони зуміли оформити камбек, то тут навпаки Динамо закріпило перевагу та вибило другу команду Ередивізі в Лігу Європи", – інформує Voetbal International.

Voetbal Primeur: АЗ вилетів з Ліги чемпіонів і втратив мільйони

"АЗ не дотягує до рівня Ліги чемпіонів. Динамо не виглядало непереможним, але алкмаарці відіграли погано. У першому таймі вони домінували, однак робили все дуже повільно. А Динамо безжально карало. Що така команда забула в групі ЛЧ?

Додатковий відпочинок не приніс жодної користі. Арне Слот попросив перенести матч чемпіонату, але це нічого не дало. АЗ бракувало інтенсивності після поганої підготовки.

Алкмаар втратив мільйони. Вихід у наступний раунд гарантував би клубу додаткові 5 млн євро, а потрапляння в груповий етап Ліги чемпіонів – 15,25 млн", – констатує популярний портал Voetbal Primeur. Тепер за ці гроші в матчах проти Гента побореться Динамо.

Voetbalzone: АЗ опустився в Лігу Європи після невдалого вечора в Києві

"Алкмаарці впоралися з Вікторією Пльзень, але в матчі за мільйони Динамо виявилося їм не по зубах. Обидві команди провели солідний перший тайм. АЗ все найкраще продемонстрував ще до перерви, створивши низку гольових нагод.

Динамо мало атакувало, однак на початку другого тайму скористалося помилкою Мідтше – Буяльський перехопив, а Родрігес розстріляв Бізота. Після цього АЗ втратив контроль над грою. Динамо продовжувало нарощувати гостроту і в підсумку перемогло", – зазначає видання.

Відвідувачі сайту виставили оцінки гравцям за вчорашній матч. У складі Динамо з позитивної сторони виділили Шапаренка, а от своїм нідерландці поставили дуже низькі бали.

NU.nl: АЗ зазнав фіаско у Лізі чемпіонів через поразку від Динамо

"Спершу гра на Олімпійському йшла за планом АЗ. Команда не розкривалася та чекала своїх можливостей, які почали з'являтися ще в першому таймі. Господарі подали перші ознаки життя вже після перерви. Гол Динамо виник спонтанно після незграбної втрати Мідтше перед власним штрафним майданчиком.

Повівши в рахунку, українці взагалі не залишили АЗ вільного простору. Слот замінами намагався вдихнути в команду свіжу енергію, але Ідріссі, який вийшов з лави запасних, своїми шансами не скористався. Динамо подвоїло перевагу, а коли Де Віт і Боаду з кількох метрів пробили в перекладину – останній промінь надії АЗ згас", – пише нідерландська онлайн-газета.

Algemeen Dagblad: Динамо зруйнувало мрію АЗ про Лігу чемпіонів

"АЗ так хотів зіграти з топ-клубами в Лізі чемпіонів, заробити солідні гроші та показати себе на найкращих стадіонах Європи. Але мрія другої команди Нідерландів розбилася в Києві – поразка від не надто сильного опонента.

Алкмаарці вилетіли в Лігу Європи. І це навіть непогано, враховуючи київський матч. Там команда зможе хоча б час від часу здобувати позитивні результати, як це було минулого сезону. Ліга Європи дасть змогу виправити помилки", – підсумовує Algemeen Dagblad.

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