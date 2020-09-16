Тарас Сакив стал игроком Миная, информирует официальный сайт клуба. О деталях контракта пока не сообщается.

Минай подписал первого африканца в своей истории

Стоит отметить, что защитник уже успел сыграть за команду Кобина в официальном поединке. Он провел весь матч слева в защите в составе Миная.

Отметим, Тарас Сакив недавно покинул Рух. 22-летний игрок принял участие в шести матчах за "желто-черных" в Первой лиге и в одном в УПЛ, но результативными действиями не отличался. До этого игрок выступал за полтавскую Ворсклу в течение четырех сезонов.

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