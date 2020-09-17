Минай офіційно оформив трансфер першого африканця у своїй історії
Закарпатський Минай оголосив про підписання замбійського захисника Шеммі Маємбе.
Африканець став першим представником свого континенту в історії Миная, а деталі трансферу Маємбе не розголошуються, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.
Минай оголосив про підписання екс-гравця Руха – він уже дебютував у матчі з Олександрією
Шеммі виступає на позиції правого захисника, а його останнім клубом став Зеско Юнайтед – одна з найсильніших команд замбійської першості. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.
До слова, Минай провів сильну трансферну кампанію, а Маємбе став уже 11 новачком клубу після переходу в УПЛ.
"Динамо не по зубах в матчі за мільйони", або "Хлопченята проти мужиків". Нідерландські ЗМІ про успіх Луческу в ЛЧ