Африканець став першим представником свого континенту в історії Миная, а деталі трансферу Маємбе не розголошуються, повідомляє офіційний сайт закарпатського клубу.

Минай оголосив про підписання екс-гравця Руха – він уже дебютував у матчі з Олександрією

Шеммі виступає на позиції правого захисника, а його останнім клубом став Зеско Юнайтед – одна з найсильніших команд замбійської першості. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

До слова, Минай провів сильну трансферну кампанію, а Маємбе став уже 11 новачком клубу після переходу в УПЛ.

"Динамо не по зубах в матчі за мільйони", або "Хлопченята проти мужиків". Нідерландські ЗМІ про успіх Луческу в ЛЧ