Поединок между Металлистом 1925 и Минаем должен был стартовать ещё в 15:00, однако из-за воздушной тревоги начало перенесли аж на 17:30. Закарпатцы подходили ко встрече с 4-матчевой безвыигрышной серией за плечами, однако записывать их в аутсайдеры никто не собирался – харьковчане в текущем сезоне тоже нестабильны. Кроме того, их оборона по показателю ожидаемых голов является худшей в УПЛ.

Рух победил Ворсклу в матче УПЛ продолжительностью 3,5 часа – команда Скрипника продолжает разочаровывать

Главным достоинством подопечных Валерия Кривенцова является грамотно продуманная позиционная атака. Впрочем, в матче с Минаем именно с ней возникли наибольшие проблемы. В первом тайме "жёлто-синие" не создали ни одного момента, пробив по воротам всего три раза. Да и вообще у Металлиста 1925 мало что получалось при работе с мячом – соперник после потерь сразу навязывал кучу единоборств.

Команда Владимира Шарана до перерыва выглядела активнее и острее. Уже на 3-й минуте Вишневый мог выводить Минай вперед, замыкая прострел от Хахлёва, но попытку в последний момент заблокировали. На 27-й же розыгрыш углового у ворот харьковчан завершился опасным моментом Рогозинского – тот оказался прямо перед голкипером Мозилем, но не смог его переиграть.

В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло. Во втором же тайме игра особо не изменилась стилистически (было много борьбы), но атака Металлиста 1925 смогла проснуться. Так, на 56-й минуте Габелок пробивал из пределов штрафной с рикошетом от защитника – мяч попал в перекладину! На 64-й же Русин исполнил классный проход по флангу, завершив его дальним выстрелом. Бандура сделал прекрасный сейв!

Минай огрызнулся на 67-й навесом Хахлёва на линию вратарской с ударом Воробчака, однако последний в створ не попал. А вот его партнер Твердохлеб таки прошил Мозиля! Это произошло на 69-й минуте вследствие подачи закарпатцев со стандарта – Егор сначала замкнул ударом в голкипера, но со второй попытки открыл счёт. 0:1! Минай вышел вперёд.

После забитого мяча Минай ушёл в хорошо организованный оборонительный блок, начав защищать результат. Металлист 1925 получил больше свободы в середине поля и попытался устроить финальный штурм, но ничего интересного подопечные Валерия Кривенцова не создали. В итоге, финальный свисток зафиксировал вторую победу Миная в текущем чемпионате.

Закарпатцы набрали 9 очков и поднялись на девятую позицию в турнирной таблице, потеснив Металлист 1925 на одну строчку вниз благодаря лучшей статистике в личных встречах.

Мудрик разгромил Колос, оформив дубль – Шахтер догнал СК Днепр-1 на вершине УПЛ