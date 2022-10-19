Поєдинок між Металістом 1925 і Минаєм мав стартувати ще о 15:00, однак через повітряну тривогу початок перенесли аж на 17:30. Закарпатці підходили до зустрічі з 4-матчевою безвиграшною серією за плечима, однак записувати їх аутсайдери ніхто не збирався – харків'яни у поточному сезоні теж нестабільні. Крім того, їхня оборона за показником очікуваних голів є найгіршою в УПЛ.

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Головною чеснотою підопічних Валерія Кривенцова є грамотно продумана позиційна атака. Втім, у матчі з Минаєм саме з нею виникли найбільші проблеми. В першому таймі "жовто-сині" не створили жодного моменту, пробивши по воротах всього три рази. Та і загалом у Металіста 1925 мало що виходило при роботі з м'ячем – суперник після втрат одразу нав'язував купу єдиноборств.

Команда Володимира Шарана до перерви виглядала активніше й гостріше. Вже на 3-й хвилині Вишнеський міг виводити Минай уперед, замикаючи простріл від Хахльова, але спробу в останню мить заблокували. На 27-й же розіграш кутового біля воріт харків'ян завершився небезпечним моментом Рогозинського – той опинився прямо перед голкіпером Мозілем, але не зміг його переграти.

Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. В другому ж таймі гра особливо не змінилася стилістично (було багато боротьби), але атака Металіста 1925 змогла прокинутись. Так, на 56-й хвилині Габелок пробивав з меж штрафного з рикошетом від захисника – м'яч влучив у поперечину! На 64-й же Русин виконав класний прохід по флангу, завершивши його дальнім пострілом. Бандура зробив прекрасний сейв!

Минай огризнувся на 67-й навісом Хахльова на лінію воротарського із ударом Воробчака, однак останній у площину не влучив. А от його партнер Твердохліб таки прошив Мозіля! Це сталося на 69-й хвилині внаслідок подачі закарпатці зі стандарту – Єгор спочатку замкнув ударом у голкіпера, але з другої спроби відкрив рахунок. 0:1! Минай вийшов вперед.

Після забитого м'яча Минаєм відійшов у добре організований оборонний блок, почавши захищати результат. Металіст 1925 отримав більше свободи в середині поля й спробував влаштувати навалу, але нічого цікавого підопічні Валерія Кривенцова не створили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував другу перемогу Миная в поточному чемпіонаті.

Закарпатці набрали 9 очок і піднялись на дев'яту позицію в турнірній таблиці, потіснивши Металіст 1925 на одну сходинку вниз завдяки кращій статистиці в особистих зустрічах.

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