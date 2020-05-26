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Минай обвинил руководителей других клубов Первой лиги в клевете – закарпатцы ждут публичных извинений

26 мая 22:49 49 Читати українською
Минай обвинил руководителей других клубов Первой лиги в клевете – закарпатцы ждут публичных извинений
Спортивный директор Миная Михаил Кополовец / Фото из открытых источников

Минай не захотел мириться с провокационными заявлениями спортивного директора Оболонь-Бровар Александра Ризниченко и председателя наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергея Стороженко.

Закарпатский клуб на своем официальном сайте сообщил об обращении в комитет по этике УАФ.

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Минай считает возмутительными заявления Стороженко об отсутствии тестов команды и тренерского штаба Василия Кобина на коронавирус. Закарпатцы требуют от представителя Металлиста 1925 публичного опровержения информации и извинения, если будет доказана ее ложность.

Другим поводом для возмущения стали слова спортивного директора Оболонь-Бровар Александра Ризниченко об отсутствии финансовой отчетности на официальном сайте Миная. На самом деле она появилась еще 14 апреля, согласно всем требованиям УАФ.

Напомним, перед остановкой сезона Минай занимал третье место Первой лиги, Оболонь-Бровар – пятое, а Металлист 1925 расположился на седьмом.

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Первая лига Сергей Стороженко Металлист 1925 Металлист 1925 Минай Минай
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