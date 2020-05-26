Минай звинуватив керівників інших клубів Першої ліги у наклепах – закарпатці чекають публічних вибачень

Минай не захотів миритися з провокаційними заявами спортивного директора Оболонь-Бровар Олександра Різніченка та голови наглядової ради Металіста 1925 Сергія Стороженка.

Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про звернення у комітет з етики УАФ.

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Минай вважає обурливими заяви Стороженка щодо відсутності тестувань команди і тренерського штабу Василя Кобіна на коронавірус. Закарпатці вимагають від представника Металіста 1925 публічного спростування інформації та вибачення, якщо буде доведена її неправдивість.

Іншим приводом для обурення стали слова спортивного директора Оболонь-Бровар Олександра Різніченка про відсутність фінансової звітності на офіційному сайті Миная. Насправді вона з'явилася ще 14 квітня, згідно зі всіма вимогами УАФ.

Нагадаємо, перед зупинкою сезону Минай посідав третю сходинку Першої ліги, Оболонь-Бровар – п'яту, а Металіст 1925 розташувався на сьомій.

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