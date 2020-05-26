"Только ты со своими стальными яйцами мне не рассказывай": Кобин и Стороженко устроили громкий спор в прямом эфире

Главный тренер Миная Василий Кобин и председатель наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергей Стороженко не сдержали эмоций при обсуждении дальнейшей судьбы Первой лиги.

Конфликт между представителями клубов состоялся в прямом эфире программы Оставайся с Футболом.

Сергей Стороженко (далее – С.С.): Мы выступаем за вариант полного чемпионата. Мы всегда поддерживали регламент, который, на мой взгляд, при халатном отношении руководства ПФЛ просто изнасиловали и опозорили украинский футбол на всю Европу. Из этой патовой ситуации можно выйти только спортивным путем – это будет соответствовать всем критериям и условиям соревнований.

Василий Кобин (В.К.): Наша позиция неизменна: мы хотим доигрывать чемпионат в классическом формате – 16 команд. Однако мы должны иметь четкую картину, которая гарантирует окончание нынешнего сезона.

С.С. Изнасиловали один регламент, теперь хотят изнасиловать другой. И все это из-за того, что ПФЛ под руководством господина Макарова неспособна была организовать клубы.

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Что касается мысли господина Кобина, я хочу сказать: Не забывайте о том, что еще 2 года назад вы были футболистом. Куда деть профессионалов, которые должны играть? Где Профсоюз, который защищает футболистов? Вы думаете о себе, а я – об украинском футболе. Необходимо сгруппироваться и преодолеть то, что ПФЛ нас разъединила.

Мы вообще можем отказаться от соревнований, если будут такие принципы, что каждый сам за себя. Это очень неправильно.

В.К. Вот вы берете во внимание игроков. А за их здоровье вы переживаете?

С.С. Я переживаю! Поэтому мы сделали все то, чего не сделали вы: дезинфицировали автобус, базу, повели всех в спецлабораторию. А вы не обратились ни в один диспансер, и не вы одни. Вы лжете украинскому футболу. Я знаю тех, у кого в городе есть две инфекционные больницы, и ни в одну не обратились. А мы прошли полное комплексное гематологическое обследование не только на коронавирус, а на все традиционные и нетрадиционные инфекции в крови футболистов. А как вы думаете о здоровье футболистов?

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В.К. Сегодня мы выставим результаты тестов на сайте. 11 числа команда прошла тест на коронавирус. Если вы не владеете информацией – не стоит раздувать из этого скандал.

С.С. Вася, если вы прошли тестирование, то какие преграды? Почему вы противоречите сами себе?

В.К. Послушайте! Наша команда готова доигрывать. Дайте гарантии, что все команды пройдут тесты и МОЗ даст четкие рекомендации.

Что касается нашего желания играть в Кубке Украины, то отмечу, что матчи на Кубок и поединки Первой лиги проводят разные организации. Мы придерживаемся всех санитарных норм, но не уверены в том, что остальные могут себе это позволить. Если бы нам сказали, что можно доиграть чемпионат без ограничений – не было бы никаких проблем. Есть такое понятие как форс-мажор.

С.С. Вася, ты тренер, поэтому нужно идти и тренировать. Принцип профессионализации в футболе никто не отменял. А что касается форс-мажора, то это непреодолимая сила. Что сделало руководство ПФЛ для того, чтобы преодолеть риски пандемии? Ничего!

Я полностью поддерживаю позицию Оболони и Ингульца, а также других команд. С ноября прошлого года футболисты не играют официальные матчи. Если пойти по тому сценарию, который нам предлагает Макаров, то в сентябре только начнут играть. Девять месяцев не играют в футбол в стране. Фарерские острова уже начали играть, а 40-миллионная страна не может организовать футбол. Это позор! Это не моя личная позиция, меня поддерживают футболисты, тренера, с которыми я общался до псевдо-собрания лиги. Мне звонили и склоняли к коалиции, которая отказывается играть.

В.К. Нужно заканчивать Первую лигу, так как есть большие риски для игроков и всех людей, которые имеют отношение к футболу. Надо расширять УПЛ, запускать 4 команды из Первой лиги. Призеры напрямую, а 4-е место Первой лиги сыграет с последним в УПЛ. Нужно готовить себя, страну и клубы, чтобы не сорвать старт следующего сезона.

С.С. А если в сентябре будет вторая волна коронавируса, что вы будете рассказывать?

В.К. Будем опять сидеть без футбола.

С.С. Вот его позиция, а моя – играть в футбол.

В.К. Ваша позиция - сидеть в кабинете и рассказывать, а не играть на поле.

С.С. Только ты со своими стальными яйцами мне не рассказывай!

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