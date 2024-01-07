"Прежде всего, для меня было важно, что главный тренер Желько Любенович хотел, чтобы я не покидал Минай. Когда же в декабре я все же остался без клуба, то были довольно привлекательные предложения от представителей Первой и Второй лиги.

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Но, посоветовавшись с семьей, решил, что лучше будет для всех нас остаться на Закарпатье. И после обмена мнениями с клубным руководством и обсуждения условий сотрудничества сошлись на том, что я подпишу новый 1,5-летний контракт.

Теперь главное как следует провести подготовительный период и приложить максимум усилий для сохранения Минаем "прописки" в элитном дивизионе", – сказал Немчанинов в комментарии Sport.ua.

Напомним, Дмитрий – воспитанник Динамо, за которое и дебютировал на профессиональном уровне. Успел поиграть за Днестр, винницкую Ниву, Зирку, Волынь, Черноморец, Олимпик, Десну, Рух, Верес, Перемогу, российские Крылья Советов и словацкую Нитру. За Минай играл с августа 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

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