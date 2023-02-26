Минай в своем Instagram сообщил о переходе Сергея Петько из Черноморца.

Кривцов феерично дебютировал за Интер Майами в МЛС – украинец забил гол и стал лучшим игроком матча

По информации Transfermarkt полузащитник присоединился до конца сезона 2022/23. В этом сезоне Петько сыграл лишь в 2 поединках за Черноморец.

За свою карьеру 29-летний хавбек, кроме Черноморца, успел поиграть за Верес, Жемчужину и Волынь.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина выдала наибольший прогресс и гарантировала два места в ЛЧ – есть шанс подняться еще