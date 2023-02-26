Минай объявил о трансфере экс-игрока Черноморца
26 февраля 17:28 - Читати українською
Полузащитник Сергей Петько официально перебрался в Минай.
Минай в своем Instagram сообщил о переходе Сергея Петько из Черноморца.
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По информации Transfermarkt полузащитник присоединился до конца сезона 2022/23. В этом сезоне Петько сыграл лишь в 2 поединках за Черноморец.
За свою карьеру 29-летний хавбек, кроме Черноморца, успел поиграть за Верес, Жемчужину и Волынь.
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