Минай у своєму Instagram повідомив про перехід Сергія Петька з Чорноморця.

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За інформацією Transfermarkt півзахисник приєднався до кінця сезону 2022/23. У цьому сезоні Петько зіграв лише у 2 поєдинках за Чорноморець.

За свою кар'єру 29-річний хавбек, окрім Чорноморця, встиг пограти за Верес, Жемчужину та Волинь.

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