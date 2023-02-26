Минай оголосив про трансфер екс-гравця Чорноморця
17:28 - Читать на русском
Півзахисник Сергій Петько офіційно перебрався до Миная.
Минай у своєму Instagram повідомив про перехід Сергія Петька з Чорноморця.
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За інформацією Transfermarkt півзахисник приєднався до кінця сезону 2022/23. У цьому сезоні Петько зіграв лише у 2 поєдинках за Чорноморець.
За свою кар'єру 29-річний хавбек, окрім Чорноморця, встиг пограти за Верес, Жемчужину та Волинь.
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