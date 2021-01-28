Полузащитник Орест Панчишын подписал контракт с Минаем. Хавбек является воспитанником Карпат и выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины U-19.

Минай и Львов объявили об очередных усилениях

Официальный сайт клуба не разглашает никаких деталей трансфера. Первую половину сезона Панчишын провел в составе "зелено-белых" во Второй лиге, проведя 10 матчей во всех соревнованиях и отметившись забитым голом.

Добавим, что после 13-ти туров УПЛ Минай расположился на 11-й строчке с игрой в запасе.

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