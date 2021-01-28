Минай объявил о подписании воспитанника Карпат
13:53 - Читати українською
Минай продолжает усиливать состав в зимнее трансферное окно.
Полузащитник Орест Панчишын подписал контракт с Минаем. Хавбек является воспитанником Карпат и выигрывал бронзовые награды чемпионата Украины U-19.
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Официальный сайт клуба не разглашает никаких деталей трансфера. Первую половину сезона Панчишын провел в составе "зелено-белых" во Второй лиге, проведя 10 матчей во всех соревнованиях и отметившись забитым голом.
Добавим, что после 13-ти туров УПЛ Минай расположился на 11-й строчке с игрой в запасе.
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