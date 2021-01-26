Сразу два клуба УПЛ решили подписать по одному игроку. Львов усилил полузащиту, Минай – оборону.

Львов на своем официальном сайте объявил о трансфере Алексея Довгого. Хавбек подписал контракт с "сине-золотыми львами" на 1,5 года. Последним клубом игрока была Александрия.

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Минай усилился Даниилом Карасем, сообщает сайт клуба. Горняк-Спорт был последним местом работы защитника, а в свое время он играл в молодежке Динамо.

Заметим, на зимнюю паузу львовяне пошли на 13 месте в турнирной таблице УПЛ, закарпатцы расположились на две ступеньки выше.

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