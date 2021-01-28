Півзахисник Орест Панчишин підписав контракт із Минаєм. Хавбек є вихованцем Карпат та вигравав бронзові нагороди чемпіонату України U-19.

Минай та Львів оголосили про чергові підсилення

Офіційний сайт клубу не розголошує жодних деталей трансферу. Першу половину сезону Панчишин провів у складі "зелено-білих" у Другій лізі, провівши 10 матчів у всіх змаганнях та відзначившись забитим голом.

Додамо, що після 13-ти турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці з грою в запасі.

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