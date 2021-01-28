Минай оголосив про підписання вихованця Карпат
13:52 - Читать на русском
Минай продовжує підсилювати склад у зимове трансферне вікно.
Півзахисник Орест Панчишин підписав контракт із Минаєм. Хавбек є вихованцем Карпат та вигравав бронзові нагороди чемпіонату України U-19.
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Офіційний сайт клубу не розголошує жодних деталей трансферу. Першу половину сезону Панчишин провів у складі "зелено-білих" у Другій лізі, провівши 10 матчів у всіх змаганнях та відзначившись забитим голом.
Додамо, що після 13-ти турів УПЛ Минай розташувався на 11-й сходинці з грою в запасі.
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