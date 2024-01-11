Украинский форвард Кривбасса Денис Устименко может продолжить карьеру в Минае, сообщает FootBoom.

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"Лисы" рассматривают возможность аренды 24-летнего игрока, который проиграл конкуренцию в своем клубе Роману Дебелко и Олегу Кожушко (в текущем сезоне Денис выходил только в 5 матчах, наиграв всего 66 минут, без результативных действий).

Отмечается, что переход в закарпатский клуб – возможность получить столь необходимую игровую практику и почувствовать вкус забитых мячей (последний раз Устименко забивал еще 26 октября 2021 года в составе Александрии).

Напомним, Устименко – воспитанник донецкого Металлурга. До перехода в Кривбасс (в июле 2022 года) успел поиграть за каменскую Сталь и Александрию. Его контракт с криворожанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро. К слову, в 2019 году Устименко в составе сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира.

Кривбасс на зимнюю паузу ушел в статусе лидера УПЛ, набрав 34 очка. Минай в свою очередь имеет на 28 пунктов меньше и замыкает турнирную таблицу.

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