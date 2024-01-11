Український форвард Кривбаса Денис Устименко може продовжити кар'єру у Минаї, повідомляє FootBoom.

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"Лиси" розглядають можливість оренди 24-річного гравця, який програв конкуренцію у своєму клубі Роману Дебелку і Олегу Кожушкові (у поточному сезоні Денис виходив лише у 5 матчах, награвши загалом 66 хвилин, без результативних дій.)

Зазначається, що перехід у закарпатський клуб – можливість отримати таку необхідну ігрову практику і відчути смак забитих м'ячів (востаннє Устименко забивав ще 26 жовтня 2021 року у складі Олександрії).

Нагадаємо, Устименко – вихованець донецького Металурга. До переходу у Кривбас (у липні 2022 року) встиг пограти за кам'янську Сталь та Олександрію. Його контракт з криворіжцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро. До слова, у 2019 році Устименко у складі збірної України U-20 став переможцем чемпіонату світу.

Кривбас на зимову паузу пішов у статусі лідера УПЛ, набравши 34 очки. Минай натомість має на 28 пунктів менше і замикає турнірну таблицю.

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