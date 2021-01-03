Допилка недавно покинул Минай, однако еще не определился с местом дальнейшего трудоустройства, ведь рассматривает как вариант продолжения футбольной карьеры, так и начало тренерской.

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Как сообщает Meta-ratings, руководство закарпатского клуба готово оставить работать Олега в структуре клуба, ведь тот провел в Минае 4 последних года. Допилка может возглавить команду U-19, но пока конкретное предложение не поступило. Решение относительно своего будущего защитник озвучить уже в этом месяце.

Напомним, Олег Допилка выступал за Динамо, Кривбасс, Александрию, Говерлу, Зирку и Минай. Также успел сыграть два матча за сборную Украины в 2008-м.

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