Допілка нещодавно покинув Минай, проте ще не визначився з місцем подальшого працевлаштування, адже розглядає як варіант продовження футбольної кар'єри, так і початок тренерської.

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Як повідомляє Meta-ratings, керівництво закарпатського клубу готове залишити працювати Олега у структурі клубу, адже той провів у Минаї 4 останні роки. Допілка може очолити команду U-19, але поки що конкретна пропозиція не надійшла. Рішення щодо свого майбутного захисник має озвучити вже цього місяця.

Нагадаємо, Олег Допілка виступав за Динамо, Кривбас, Олександрію, Говерлу, Зірку та Минай. Також встиг відіграти два матчі за збірну України у 2008-му.

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