Руководство Миная приняло решение о прекращении сотрудничества сразу с несколькими игроками.

Кобин похвалил подопечных за ничью с Ворсклой и анонсировал усиление Миная

В тройку футболистов попали защитник Олег Допилка и полузащитники Александр Глагола и Эдгар Капаррос, сообщает издание Meta Ratings.

Напомним, 34-летний экс-защитник сборной Украины выступал за Минай с мая 2017 года, а 23-летний Глагола играл за команду с июля 2019-го. Испанский легионер ужгородцев Капаррос находился в клубе с сентября, однако не сыграл ни одного матча. К слову, под вопросом также будущее в клубе Максима Лопырёнка, права на которого принадлежат СК Днепр-1.

Минай ушел на зимнюю паузу на одиннадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 10 очков.

Ворскла расписала ничью с Минаем в матче с двумя отменёнными голами полтавчан