"Милевскому поступило предложение из Украины. Я точно знаю, что Минай заинтересован в услугах Артема. Они вышли на контакт с его агентом, но пока вопрос, будут ли продолжаться переговоры", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Милевский ведет переговоры с несколькими украинскими клубами, – агент экс-форварда Динамо

Действующий контракт Артема с белорусским клубом рассчитан до конца 2020 года. С брестским Динамо 35-летний форвард сумел завоевать золотые медали чемпионата Беларуси.

Напомним, Милевский находился в структуре киевского Динамо в 2002-2013 годах.

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