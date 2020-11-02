В воскресенье вечером на Арене Львов полтавская Ворскла потерпела первое поражение в сезоне. Команда Юрия Максимова сенсационно уступила ПФК Львов (0:1), а героем драматического противостояния стал молодой голкипер хозяев Орест Костык, который дебютировал в УПЛ меньше месяца назад. На девятой (!) компенсированной минуте 21-летний вратарь парировал пенальти Ибрахима Кане.

Первое поражение Ворсклы в сезоне с незабитым пенальти на 99-й минуте в видеообзоре матча против Львова

– Я счастлив и впечатления от матча исключительно положительные, – рассказывает Орест Костык. – Поединок был реально сложным – Ворскла атаковала на протяжении всей игры. Однако мы молодцы – выстояли. В конце концов, у нас тоже было несколько моментов. Хорошо, что в итоге мы победили.

– Надежный вратарь всегда вдохновляет своих партнеров. Тебе всего 21, однако свою работу ты выполняешь очень уверенно и хладнокровно.

– Прежде всего это заслуга тренерского штаба – они много работают со мной, а я выхожу на поле и все это воплощаю в жизнь. Сам процесс подготовки довольно длительный и тщательный. Успех команды – это заслуга всего коллектива.

– Из-за частых просмотров VAR поединок неоднократно останавливали. Ключевой эпизод в компенсированное время тоже затянулся – арбитр таки назначил одиннадцатиметровый. О чем думал в тот момент?

– Не знал, какое решение примет судья, однако мысленно готовил себя к пенальти. Просто анализировал и предусматривал, как правильно сыграть и что я должен сделать, чтобы отбить мяч. К счастью, все сложилось как нельзя лучше. К тому же, сегодня день рождения празднует наш президент, поэтому мы хотели подарить ему победу.

Максимов раскрыл причину сенсационного поражения Ворсклы от Львова

– ПФК Львов не побеждал с 29 февраля – в течение 19 матчей. Антирекордная серия изрядно влияла на команду?

– Безусловно. Ты выходишь на поле и никак не можешь выиграть. Все хотели почувствовать позитив, который нам могла дать только победа. Очень сложно было выбраться из этой психологической ямы.

– В чем секрет отраженного пенальти?

– Я просто угадал направление полета мяча. Решил прыгнуть в тот угол, куда как раз пробил Кане. Надо признать, что мне крупно повезло.

– Что почувствовал, когда отбил мяч?

– Ух, это невероятно! Мне сложно это с чем-то сравнить. Какое-то чувство эйфории, не знаю даже. У меня сейчас так много эмоций, я не могу их объяснить. Видимо, нужно время, чтобы осмыслить все. По крайней мере, в своей карьере ничего похожего еще не переживал. Но не стоит зацикливаться на этом. Очень важно это ощущение сохранить и в следующих матчах продолжить победный путь.

Львов победил Ворсклу и прервал 19-матчевую безвыигрышную серию – полтавчане потерпели первое поражение в сезоне