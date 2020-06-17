Минай – Динамо: феєрія резервіста киян, а Соль не забиває уже й пенальті – фінал Кубка все ближче

Минай приймає Динамо в 1/2 фіналу Кубка України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Минай – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00. Це вже друга кубкова дуель команд за останні 2 сезони. У попередньому розіграші кияни здолали закарпатців з рахунком 3:1 та вийшли у чвертьфінал, де їх зупинив Шахтар. Зараз же Динамо взяло реванш у "гірників", а також обіграло Олександрію на шляху до півфіналу. Минай вибив Інгулець, Львів, Волинь і Калуш. Команда Кобіна також претендує на вихід в УПЛ, не програвши жодного разу за 6 ігор у всіх турнірах. Підопічні Михайличенка не поступались в останніх двох матчах.

Минай – Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубка України

Перший момент на 7-й хвилині. Ніби навмисне команди чекали, поки нарешті стартує трансляція на FootballHub. Піваріч підхопив мяч після проходу Вербіча і віддав у центр. Сейв Поповича після непоганого удару Де Пени. А ось вам і ротація Михайличенка! Дуелунд через тонку стіночку з Караваєвим продерся майже у воротарський і спокійно катнув у дальній кут. І знову Піваріч. Віце-чемпіон світу 2018, який вперше за півтора року вийшов у старті на офіційний матч, протягнув м'яч у штрафний – ледь відбився Минай. Перший удар господарів на 17-й хвилині. Жичиков метрів з 30 приклався – вище.

Команда Кобіна намагається сміливо виходити в атаки, але без особливого успіху. І ось на 25-й хвилині динамівці під пресингом відразу 5 суперників не встояли. Де Пена помилився, партнери не підстрахували. Пиняшко підхопив і віддав, Нурієв з меж штрафного не поцілив. Вербіч віддав у розріз на Дуелунда. Данець вміло заробив пенальті – воротар гарячково кинувся в ноги. Дозволили Солю пробити 11-метровий, але Фран і тут не влучив. Жахіття іспанця ривають навіть у таких умовах. Намагається форвард Динамо виправитися. Активно Соль діє і праворуч, і ліворуч, пробиває з розвороту – вище.

Монзуль пішла дивитись VAR. Соль влучив у руку суперника, але грав високо піднятою ногою. Нічого такого там не було, можна було стільки часу не гаяти. Минай вирішив розіграти в пас у воротарському, і голкіпер начудив. Дуелунд перехопив, однак тут уже Попович виправився – не найкраще рішення данця. Андрієвський блискуче розібрався в центрі й викотив за спини. Дуелунд майстерно обіграв кіпера і пробив у порожні – 0:2. Кобін випустив Андрія Ткачука замість Вагіна в центр поля. Заміна на 40-й хвилині. Глаголу замінив Шпак на 43-й. Минай тепер має лише одну спробу для заміни, адже їх можна провести 5, але не більше ніж за 3 рази.