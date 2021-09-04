Минай благодаря Селезневу одолел венгерский Вашаш – экс-форвард сборной Украины прервал голевую засуху
Паузу, вызванную матчами национальных сборных, закарпатцы решили заполнить международными товарищескими матчами с соперниками из соседнего чемпионата.
Товарищеский матч
Вашаш (Венгрия) – Минай (Украина) - 0:1
Гол: Селезнев, 90+3
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Накануне Минай провел спарринг с представителем венгерской Первой лиги – Вашашем. Закарпатцам удалось вырвать победу у соперника благодаря голу Евгения Селезнева, который забил после 90-й минуты. Автором ассиста стал Даниил Кныш.
Сам матч по договоренности состоял из двух таймов и 30 дополнительных минут. Это дало возможность тренерскому штабу Василия Кобина посмотреть всех игроков в деле, и каждый имел достаточно времени проявить себя.
Уже сегодня, 4 сентября, Минай проведет еще один товарищеский поединок: соперником будет лидер местной Первой лиги – Ньиредьхаза.