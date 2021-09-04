Товарищеский матч

Вашаш (Венгрия) – Минай (Украина) - 0:1

Гол: Селезнев, 90+3

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Накануне Минай провел спарринг с представителем венгерской Первой лиги – Вашашем. Закарпатцам удалось вырвать победу у соперника благодаря голу Евгения Селезнева, который забил после 90-й минуты. Автором ассиста стал Даниил Кныш.

Сам матч по договоренности состоял из двух таймов и 30 дополнительных минут. Это дало возможность тренерскому штабу Василия Кобина посмотреть всех игроков в деле, и каждый имел достаточно времени проявить себя.

Уже сегодня, 4 сентября, Минай проведет еще один товарищеский поединок: соперником будет лидер местной Первой лиги – Ньиредьхаза.

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