"Поймите меня правильно, я не администратор команды. Я не слежу за футболками. Мне какую дали – я такую и надел. Я не делаю сам себе футболки, а тем более не знаю регламент, что нужно набивать, а что – нет. Я просто не разбираюсь в этом.

Минай – Шахтер: Селезнёв вышел на матч без нашивки с картой Украины

Когда вся эта буча вылезла, мне сказали в клубе: "Мы тебе забыли набить". Детский сад. Ко мне какие претензии? Я не могу понять. В Instagram пишут, что я и такой, и сякой. Ребята, да я на страну работал всю жизнь. Налоги платил, имя стране делал. И мне такое говорить? Что, мне за каждой надписью следить? Есть люди, которые должны это делать, и это явно не я", – рассказал Селезнёв в телефонном разговоре телеканалу Футбол.

Отметим, что Евгений Селезнёв вышел на матч против Шахтера без нашивки с картой Украины. Во всех остальных футболистов Миная экипировка было в надлежащем виде.

Шахтер в меньшинстве расписал сенсационную ничью с Минаем – Динамо оторвалось на три очка