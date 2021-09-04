Минай завдяки Селезньову здолав угорський Вашаш – екс-форвард збірної України перервав гольову засуху
Паузу, викликану матчами національних збірних, закарпатці вирішили заповнити міжнародними товариськими матчами з суперниками з сусіднього чемпіонату.
Товариський матч
Вашаш (Угорщина) – Минай (Україна) – 0:1
Гол: Селезньов, 90+3
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Напередодні Минай провів спаринг з представником угорської Першої ліги – Вашашем. Закарпатцям вдалось вирвати перемогу у суперника завдяки голу Євгена Селезньова, який забив після 90-ї хвилини. Автором асисту став Данило Книш.
Сам матч за домовленості складався з двох таймів і 30 додаткових хвилин. Це дало можливість тренерському штабу Василя Кобіна переглянути всіх гравців у справі, і кожен мав достатньо часу проявити себе.
Вже сьогодні, 4 вересня, Минай проведе ще один товариський поєдинок: суперником буде лідер місцевої Першої ліги – Ньїредьгаза.