Украина феерично стартовала в отборе к ЧМ-2022, расписав четыре результативных ничьих в четырех матчах. В первом из них сборная сыграла вничью с Францией, а в двух последних – с Казахстаном. Весенняя часть квалификации началась с тренером, который ставит на владение и позиционное наступление, а уже в осеннем цикле команду принял коуч с противоположными принципами. Haha, classic.

Украина – Франция: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

В Нур-Султан сборная ехала за тремя очками. Александр Петраков даже обмолвился, что в случае отсутствия победы о Катаре можно будет забыть – и победы не случилось! Боевая ничья с драматичной развязкой на последних секундах привела к всплеску депрессивных заголовков и комментариев, в которых разгоняли тезис о провальном отборе к ЧМ, однако в действительности для Украины ничего не изменилось. Надеяться на первую позицию в группе было наивно, а наши конкуренты в борьбе за второе место до сих пор не выиграли ни одного матча. Их футбол позволяет надеяться на осечки даже в Казахстане, поэтому украинцам важно набрать максимум с Финляндией и Боснией.

Украина – Франция: где смотреть матч отбора ЧМ-2022

Впрочем, финишные три тура будут очень нервными как непосредственно на поле, так и в турнирной таблице, поэтому сегодня желательно цепляться за очки с Францией. "Легко сказать!" – подумает рядовой читатель, однако и сделать это не так трудно, как кажется. Чемпионы мира не знают побед в четырех матчах подряд, чего не случалось уже 8 лет.

При этом подопечные Дидье Дешама регулярно проваливаются в поединках против значительно более слабых команд – три дня назад "Ле Блё" сыграли домашнюю ничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), на Евро-2020 они расписали 1:1 с Венгрией, а до того были мировая с Украиной в Париже (1:1) и поражение от Финляндии (0:2) там же.

Французы часто пропускают голы от середняков и аутсайдеров, но главная проблема сборной кроется в слабой организации позиционных атак. Коллектив является чрезвычайно мощным при игре на встречных курсах, но когда соперник садится в "автобус" с пятью защитниками – становится очень трудно. Во всех вышеупомянутых матчах подопечные Дешама создали всего 3-4 реальных возможности открыть счет, да и те в основном были следствием проявления индивидуального класса звезд. Даже в победном поединке в Сараево "Ле Блё" продемонстрировали те же проблемы.

Арсенал для взлома плотной обороны у сборной Франции довольно скромный. В позиционных атаках команда делает ставку на три элемента: на быстрый перекат между линиями с выводом Погба под открытый мяч, на точные длинные забросы Поля и на рывки Мбаппе по флангам в штрафную – как правило, данные приемы взаимосвязаны. В теории, их должно быть достаточно, ведь трудно тягаться со скоростью Килиана, а Погба стабильно отдает 10 -15 точных пасов на 40-60 метров – в реальности же к такой игре легко подстроиться.

Боснийцы три дня назад просто сели в низкий блок, оставив минимум пространства между линиями и опекая нападающих минимум двумя защитниками. Как следствие, Мбаппе вынужден был идти в обыгрыш на нескольких соперников, а впереди либо не было вариантов для передач, либо их быстро перехватывали. Мяч начинал двигаться буквой U с фланга на фланг без продвижения.

Украина весной тоже уверенно остановила "Ле Блё", закрыв пространство для набора скорости и навязав кучу единоборств. Французы их очень не любят – в поединке против боснийцев они проиграли 10 из 14 верховых дуэлей и 41 из 74-х эпизодов борьбы на земле. Реальной проблемой для соперников чемпионов мира является перемещение Гризманна, ведь Антуан появляется то тут, то там, везде качественно подыгрывая, перехватывая ничейные мячи и шикарно стреляя с дистанции. Ощущение позиции у него невероятное. Именно поэтому украинцам важно держать компактность перед собственной штрафной площадкой.

Но способна ли Украина остановить Гриззи и партнеров сейчас, с новым коучем, после ничьи с Казахстаном? Сказать трудно. Можно лишь не сомневаться, что "сине-желтые" вновь выйдут в схеме 3-4-2-1, ведь она хорошо знакома Петракову и эффективна против Франции. Впрочем, мы еще не знаем, насколько она эффективна в режиме "автобуса". О нынешней украинской сборной информации немного даже у тренерского штаба, но определенные тенденции после первой игры выделить можно.

Прежде всего, стоит отметить, что отката во времена Олега Блохина не произошло. Петраков сохранил приличный уровень организации позиционного наступления, а его подопечные держали высокий темп контроля мяча (в районе 17,3 передач за владение). Борьба и ничейные мячи в целом выигрывались, а идея с выводом на ударные позиции Соболя и Матвиенко выглядела свежей и интересной. Был и прессинг, но со времен Андрея Шевченко он практически не изменился, оставшись на посредственном уровне интенсивности.

Если все так хорошо, то почему случилась ничья? Во-первых, сборная Украины оказалась очень нестабильной. Первый тайм команда провела блестяще, но во втором игра неожиданно выровнялась. После замены Буяльского и Яремчука на 60-й минуте "сине-желтые" вообще допустили 15-минутный провал с катастрофическим обвалом темпа и проигрышем борьбы.

Во-вторых, сборная не очень рационально использовала центральную часть поля. Креативщики раздавали большое количество передач, но акцент сильно сместился на фланги – особенно левый, куда привязали Буяльского. Это сильно навредило балансу игры (справа не хватало футболистов) и ограничило все того же Буяльского – в Динамо он привык сам выбирать позиции и интерпретировать эпизоды, а у Петракова такой свободы нет. Как следствие, значительную часть передач Виталий отдал назад.

Больше всего вопросов вызвала оборона, хотя именно здесь от нового тренера ожидали качественного прорыва. В первом тайме команда оборонялась в структуре 5-3-2, а после перерыва коуч насытил центр поля, начав работать в 5-4-1. Добавило ли это надежности? Отнюдь. Если в Киеве казахам позволили провести 4 удара по воротам, из которых они забили один случайный гол, то в Нур-Султане соперник провел 10 выстрелов, 6 раз попав в рамку и дважды забив. У хозяев были и отмененные голы, и выходы один на один, чего при Шевченко не случалось.

Фиаско все дружно списали на Караваева, однако Александр никогда и не славился качественной работой в качестве оборонного фулбэка. Он классно поддерживает атаку при 60+ процентах владения, создавая ширину – именно так его и использует Мирча Луческу, а для более сложных матчей есть Кендзера. Петраков перед игрой с Казахстаном заявил, что ему контроль не нужен, а значит и Караваев на позиции правого латераля в тяжелом втором тайме уже не был нужен.

Впрочем, главная проблема заключалась не в его ошибках при диагоналях за спину. Это уже завершающая фаза провала, а начиналось все в центральной части поля, где команда стабильно позволяла казахам начинать атаки длинными передачами. Хозяева раздавали диагонали на 50-60 метров даже без имитации сопротивления со стороны украинцев, хотя совсем рядом мог располагаться футболист нашей сборной. При таком футболе несколько лонгболов обязательно залетит за спину. За это ответственность лежит на тренерском штабе.

В общем, Александр Петраков произвел впечатление грамотного, но неопытного коуча. Он понимает общие принципы организации современного футбола, но его команда сыро выглядит в деталях. Для первого матча и считанного количества тренировок это нормально, вот только французов все эти аспекты не заставят помиловать Украину. Сегодня они будут играть против нас по-взрослому и иметь серьезную мотивацию.

Кадровая ситуация

Французам в Киеве точно не поможет Жюль Кунде, который получил красную карточку за грубый подкат против Колашинаца. Кроме того, лагерь национальной команды покинул травмированный Толиссо – на замену этой парочки вызвали Мукиеле и Гендузи, но вряд ли они сегодня выйдут в старте. Позицию правого фулбэка, очевидно, закроет Дюбуа.

Главной проблемой "Ле Блё" является переполненный лазарет. Еще до старта осенней части квалификации травмировались Канте, Упамекано и Жиру, а после поединка с Боснией и Герцеговиной повреждение получил Мбаппе. Килиан не смог восстановиться за три дня – в Киеве он не сыграет.

Украинская сборная тоже несет потери. За неделю до начала работы Александр Петраков потерял обоих основных голкиперов (Бущана и Трубина), поэтому основным стал Пятов – в матче с Казахстаном он пропустил два гола в ближний угол, однако тренеры утверждают, что это не его вина. Кроме того, повреждение сухожилия получил Буяльский, который вылетел на две недели. Вишенькой же на торте стала дисквалификация Зинченко – вероятно, в старте его заменит Шапаренко.

Ориентировочные составы на матч Украина – Франция

Украина: Пятов – Забарный, Матвиенко, Миколенко – Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Малиновский – Яремчук

Франция: Льорис – Дюбуа, Варан, Кимпембе, Динь – Чуамени, Погба, Верету – Гризманн, Бензема, Коман

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Если бы Франция начинала осеннюю квалификацию матчем в Киеве, то прогноз на ничью можно было бы назвать патриотическим и оптимистическим – очевидно же, что у "Ле Блё" бешеные шансы на победу. Впрочем, после ничьи с Боснией и Герцеговиной в Париже, можно уверенно говорить, что команда Дешама действительно не умеет играть против закрытых середняков. У нее нет эффективных тактических механизмов для взлома "автобусов", поэтому футболистам приходится работать от голого класса. Собственно, вся система футбола этой сборной построена на беспощадной эксплуатации таланта лидеров – именно поэтому Погба выводят под открытые мячи, играя от забросов, и именно поэтому коллектив наиболее эффективно выглядит в контратаках, где есть пространство для Мбаппе.

К тому же, последние тренерские решения Дешама выглядели очень неоднозначно. В поединке со Швейцарией он почему-то использовал Рабьо в роли левого фальшивого фулбэка (Адриен никогда в такое не играл), а Кунде упорно ставят на правый фланг обороны (хотя он центральный защитник). А зачем было вызывать Гендузи и Мукиеле? Словом, бояться французов или тактического гения их тренера не стоит.

Украина уже отбирала очки у "Ле Блё", причем делала это максимально уверенно. С тех пор некоторые вещи изменились, однако построение "автобуса" большого тренерского опыта и сыгранности не требует – именно поэтому он и является столь популярным у слабых коллективов. Конкретно же Петраков сегодня может окунуться в свою стихию обороны с контратаками, благодаря которой удалось выиграть молодежный ЧМ-2019.

В конце концов кадровые потери у французов критичнее чем наши проблемы, а обороняются они невнятно – боснийцы и финны подтвердят. Учитывая все эти факторы, сегодня можно прогнозировать результативную ничью.

Босния и Герцеговина сыграла вничью с Францией – "Ле Блё" не умеют раскрывать "автобусы", а бошняки дают урок Украине