Проходи принимал Зарю в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

В первой половине игры соперники не порадовали зрителей обилием моментов, соответственно, счет на табло не изменился.

Заря разгромила Минай благодаря трём голам за восемь минут

Весь экшн случился после перерыва, игроки Зари за 8 минут сумели оформить три гола, забивали Кочергин, Иванисеня и Гладкий. Хозяева пытались спасти ситуацию, но даже на гол престижа подопечные Кобина не наиграли.

После 11-ти туров Заря расположилась на 8-й строчке, Минай – 10-й.

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