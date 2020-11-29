Минай приймав Зорю в рамках 11-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

У першій половині гри суперники не потішили глядачів великою кількістю моментів, відповідно, рахунок на табло не змінився.

Зоря розгромила Минай завдяки трьом голам за вісім хвилин

Увесь екшн трапився після перерви, гравці Зорі за 8 хвилин зуміли оформити три голи, забивали Кочергін, Іванісеня та Гладкий. Господарі намагались врятувати ситуацію, але навіть на гол престижу підопічні Кобіна не награли.

Після 11-ти турів Зоря розташувалась на 8-й сходинці, Минай – 10-й.

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