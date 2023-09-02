В рамках 6-го тура чемпионата Украины Минай будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Минаем и Шахтером стартует в 13:00 на Минай-Арене. Обеим командам, которые занимают диаметрально противоположные места в чемпионате Украины, есть за что бороться: закарпатцам следует выбираться из низин турнирной таблицы, в то время, как дончанам надо закрепляться на вершине УПЛ.

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Где смотреть Минай – Шахтер? Поединок в прямом эфире будет транслировать YouTube-канал УПЛ-ТБ, Общественное Спорт и Спорт 1. Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также в матч-центре обновленного приложения FC Shakhtar.

Стартовые составы:

Минай:

Шахтер: