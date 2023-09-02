В рамках 6-го туру чемпіонату України Минай прийматиме Шахтар. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок між Минаєм і Шахтарем стартує о 13:00 на Минай-Арені. Обом командам, які посідають діаметрально протилежні місця в чемпіонаті України, є за що боротись: закарпатцям слід вибиратись з підвалин турнірної таблиці, в той час, як донеччанам треба закріплюватись на вершині УПЛ.

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Де дивитися Минай – Шахтар? Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме YouTube-канал УПЛ-ТБ, Суспільне Спорт та Спорт 1. Спостерігати за всіма подіями навколо поєдинку можна також у матч-центрі оновленого застосунку FC Shakhtar.

Стартові склади:

Минай:

Шахтар: