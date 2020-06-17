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Минай – Динамо: Соль не реализовал пенальти – видео пятого фиаско киевлян в сезоне

16:47 - Читати українською
Минай – Динамо: Соль не реализовал пенальти – видео пятого фиаско киевлян в сезоне
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль не смог воспользоваться роскошной возможностью в матче 1/2 финала Кубка Украины против Миная (2:0).

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

На 26-й минуте встречи голкипер Миная снес полузащитника киевлян Миккела Дуэлунда, за что получил 11-метровый в свои ворота.

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Выполнять стандарт доверили нападающему "бело-синих" Франу Солю, который в нынешнем сезоне крайне редко получает игровую практику. 28-летний испанец не оправдал надежд, мяч не попал в створ ворот.

Стоит отметить, что это уже 5-й нереализованный пенальти киевлян в нынешнем сезоне.

Динамо уверенно обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины – Дуэлунд оформил дубль, Соль не забил пенальти

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