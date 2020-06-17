toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Кубок України
МИНАЙ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ

Минай – Динамо: Соль не реалізував пенальті – відео п'ятого фіаско киян у сезоні

16:44 - Читать на русском
Минай – Динамо: Соль не реалізував пенальті – відео п'ятого фіаско киян у сезоні
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Фран Соль не зміг скористатись розкішною нагодою у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Миная (2:0).

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

На 26-й хвилині зустрічі голкіпер Миная зніс півзахисника киян Міккела Дуелунда, за що отримав 11-метровий у свої ворота.

Минай – Динамо: фанати вивісили плакат на підтримку поліцейського, причетного до вбивства Джорджа Флойда

Виконувати стандарт довірили нападнику "біло-синіх" Франу Солю, який у нинішньому сезоні вкрай рідко отримує ігрову практику. 28-річний іспанець не виправдав сподівань, м'яч не потрапив у ствір воріт.

Варто відзначити, що це вже 5-й нереалізований пенальті киян у нинішньому сезоні.

Динамо впевнено обіграло Минай і вийшло у фінал Кубка України – дубль резервіста, жах форварда киян

blog_ava
Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва
14:40
2885
Теги
Відеоновини Кубок України Фран Фран Соль Минай - Динамо Динамо Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук