Минай – Динамо: Соль не реалізував пенальті – відео п'ятого фіаско киян у сезоні

Форвард Динамо Фран Соль не зміг скористатись розкішною нагодою у матчі 1/2 фіналу Кубка України проти Миная (2:0).

На 26-й хвилині зустрічі голкіпер Миная зніс півзахисника киян Міккела Дуелунда, за що отримав 11-метровий у свої ворота.

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Виконувати стандарт довірили нападнику "біло-синіх" Франу Солю, який у нинішньому сезоні вкрай рідко отримує ігрову практику. 28-річний іспанець не виправдав сподівань, м'яч не потрапив у ствір воріт.

Варто відзначити, що це вже 5-й нереалізований пенальті киян у нинішньому сезоні.

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