Формально домашний матч Минай проведет в Киеве. Клуб решил, что так проще из логистических соображений, ведь на выходных команда играла в столице против Оболони. Опять ехать через всю страну и дорого, и утомительно, а о своих болельщиках в нашем футболе никогда не думали. А если бы думали, то поединок могли завершить еще в декабре на собственной арене – вот только после воздушной тревоги надо было включать вышки с освещением, которые решили не строить.

По крайней мере, логистическая версия является официальной для Миная, хотя мы помним гнев руководства киевлян из-за бесполезного выезда в Закарпатье. Как бы там ни было, а сегодняшний матч начнется со 2-й минуты – а точнее с 01:08 на таймере. Плюсом для обоих клубов является возможность заявить Волошина (Динамо), Дмитрука и Корнийчука (Минай). Если бы это был очередной матч в туре, то они бы отбывали дисквалификацию.

Минусом же является текущая игровая форма. "Лисы" в декабре были безнадежным аутсайдером, которым светил гарантированный провал (а то и разгром) – теперь же команде Александра Шовковского необходимо играть против очень непростого соперника. Подопечные Желько Любеновича потерпели всего три поражения в восьми весенних турах (от Зари, Шахтера и Полесья), отобрали очки у СК Днепр-1 и Александрии, а также расписали ничью с Оболонью.

При этом закарпатцы стали демонстрировать сильные волевые качества. Они перевернули ход встречи в Днепре, закамбечили с Александрией с 0:2, а с Полесьем едва не случился камбэк с 0:3. С другой стороны, ход тех матчей показал, что у Миная есть потолок возможностей – если бы не потери в составе соперников, то все завершилось бы разгромом.

И все равно для Динамо было бы лучше встретиться с осенне-зимним Минаем. Против нынешних "лис" успех уже не гарантирован – доказано ничейным поединком с ЛНЗ. Черкасчане продемонстрировали неубедительный футбол, позволяя заходить в свою штрафную без проблем, однако киевляне "уснули" после 30-й минуты и уже не просыпались. Оказалось, что "одной левой" безнадежного андердога не взять.

У киевлян достаточно игровых проблем, но они не такие уж и критические. Это – минус доигровки для Миная. Зимой "бело-синие" только привыкали к Александру Шовковскому. К тому же, они демонстрировали гораздо более простой футбол. Нынешнее же Динамо, несмотря на все нюансы, остается претендентом на чемпионство, не зная поражений в течение 12 матчей. 10 из них завершились победами гранда.

Кадровая ситуация

Травмированные: Нещерет (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Динамо

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Андриевский – Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз "Футбол 24"

Фаворит в этой паре очевиден. Как бы сильно не добавил Минай и сколько бы нюансов не было в игре Динамо. "Бело-синие" должны победить – и ничего здесь больше писать. Любой другой результат станет грандиозным фиаско киевлян.

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