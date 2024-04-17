Формально домашній матч Минай проведе у Києві. Клуб вирішив, що так простіше з логістичних міркувань, адже на вихідних команда грала у столиці проти Оболоні. Знову їхати через всю країну і дорого, і виснажливо, а про своїх вболівальників у нашому футболі ніколи не думали. А якби думали, то поєдинок могли завершити ще у грудні на власній арені – от тільки після повітряної тривоги треба було вмикати вишки з освітленням, які вирішили не будувати.

Принаймні, логістична версія є офіційною для Миная, хоча ми пам'ятаємо гнів керівництва киян через марний виїзд у Закарпаття. Хай там як, а сьогоднішній матч розпочнеться з 2-ї хвилини – а точніше з 01:08 на таймері. Плюсом для обох клубів є можливість заявити Волошина (Динамо), Дмитрука та Корнійчука (Минай). Якби це був черговий матч у турі, то вони б відбували дискваліфікацію.

Мінусом же є поточна ігрова форма. "Лисиці" у грудні були безнадійним аутсайдером, яким світив гарантований провал (а то і розгром) – тепер же команді Олександра Шовковського необхідно грати проти дуже непростого суперника. Підопічні Желько Любеновіча зазнали лишень трьох поразок у восьми весняних турах (від Зорі, Шахтаря та Полісся), відібрали очки у СК Дніпро-1 та Олександрії, а також розписали нічию з Оболонню.

При цьому закарпатці стали демонструвати сильні вольові якості. Вони перегорнули хід зустрічі в Дніпрі, закамбечили з Олександрією з 0:2, а з Поліссям ледь не стався камбек з 0:3. З іншого боку, хід тих матчів показав, що у Миная є стеля можливостей – якби не втрати у складі суперників, то все завершилось би розгромом.

І все одно для Динамо було б краще зустрітись з осінньо-зимовим Минаєм. Проти нинішніх "лисиць" успіх вже не гарантовано – доведено нічийним поєдинком з ЛНЗ. Черкасці продемонстрували непереконливий футбол, дозволяючи заходити у свій штрафний без проблем, однак кияни "заснули" після 30-ї хвилини й вже не прокидались. Виявилось, що "однією лівою" безнадійного андердога не взяти.

У киян вдосталь ігрових проблем, але вони не такі вже й критичні. Це – мінус догравання для Миная. Взимку "біло-сині" лишень звикали до Олександра Шовковського. До того ж, вони демонстрували набагато простіший футбол. Нинішнє ж Динамо, попри всі нюанси, залишається претендентом на чемпіонство, не знаючи поразок протягом 12 матчів. 10 із них завершились перемогами гранда.

Кадрова ситуація

Травмовані: Нещерет (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Динамо

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Андрієвський – Ярмоленко, Бражко, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" –

Фаворит у цій парі очевидний. Як би сильно не додав Минай і скільки б нюансів не було у грі Динамо. "Біло-сині" повинні перемогти – і нічого тут більше писати. Будь-який інший результат стане грандіозним фіаско киян.

Олександрія – Оболонь: анонс матчу УПЛ