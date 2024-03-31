Минай вырвал ничью у Александрии, уступая 0:2 в поединке 22-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Минай – Александрия на "Футбол 24".

Первый тайм поединка Минай – Александрия завершился нулями (гол гостей отменили из-за офсайда). А на старте второй половины гости забили дважды. Авторами голов с интервалом в 8 минут стали Кулаков и Калитвинцев. Первый завершил быструю атаку ударом в пустые ворота, а Владислав мощно приложился издали.

Минай расписал ничью с Александрией, оформив камбэк с 0:2 – Ковалец промахнулся с пенальти и получил удаление

Минай сократил отставание благодаря стандарту – отличился Устименко. Александрия могла восстановить комфортное преимущество, но Ковалец с пенальти пробил мимо ворот. Наказание пришло на 75-й минуте – Гуничев замкнул длинную подачу со своей половины поля.

До конца матча Ковалец успел попасть в стойку и оставить Александрию в меньшинстве, получив вторую желтую. Голов больше не было – 2:2. Минай все еще последний, но отстает от зоны переходных матчей лишь на 2 очка. Александрия занимает 11 место, набрав 24 балла.