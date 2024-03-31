Минай вирвав нічию в Олександрії, поступаючись 0:2 в поєдинку 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу Минай – Олександрія на "Футбол 24".

Перший тайм поєдинку Минай – Олександрія завершився нулями (гол гостей скасували через офсайд). А на старті другої половини гості забили двічі. Авторами голів з інтервалом у 8 хвилин стали Кулаков і Калітвінцев. Перший завершив швидку атаку ударом у порожні ворота, а Владислав потужно приклався здалеку.

Минай розписав нічию з Олександрією, оформивши камбек з 0:2 – Ковалець схибив з пенальті й отримав вилучення

Минай скоротив відставання завдяки стандарту – відзначився Устименко. Олександрія могла відновити комфортну перевагу, але Ковалець з пенальті пробив повз ворота. Покарання прийшло на 75-й хвилині – Гунічев замкнув довгу подачу зі своєї половини поля.

До кінця матчу Ковалець встиг влучити у стійку і залишити Олександрію в меншості, отримавши другу жовту. Голів більше не було – 2:2. Минай все ще останній, але відстає від зони перехідних матчів лише на 2 очки. Олександрія посідає 11 місце, набравши 24 бали.