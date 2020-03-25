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Милнер составил символическую сборную карантина

08:53 21 Читати українською
Милнер составил символическую сборную карантина
Джеймс Милнер / Фото из открытых источников

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер продолжает с пользой развлекаться во время вынужденной паузы.

Хавбек английского Ливерпуля Джеймс Милнер, который находится на карантине из-за пандемии COVID-19, снял очередной шуточный видеоролик и выложил его на своей странице в социальной сети Твиттер.

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В нем вице-капитан Ливерпуля презентовал "символическую сборную изоляции". В команду он включил реально существующих игроков, изобразив их на полу с помощью различных предметов. Каждая вещь созвучна с именем или фамилией одного из футболистов. Например, Джо Харта он изобразил в виде сердца (heart), Брэда Фриделя – в виде хлеба (bread), а Габриэля Хайнце (Heinze) – с помощью кетчупа "Хайнц".

Напомним, Милнер уже не впервые демонстрирует болельщикам подобные видео. Ранее он публиковал шуточные "карантинные" ролики, на которых распределял на неделю пакетики с чаем, стриг газон ножницами и точил все карандаши, которые нашел в своем доме.

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