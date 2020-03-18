Милнер придумывает себе бессмысленные занятия на карантине – смешное видео

Хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер с огромным "пользой" проводит свободное время, появившееся после объявления паузы в АПЛ.

Англичанин в Twitter опубликовал видео своего досуга в условиях изоляции.

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Милнер старательно стрижет газон детскими ножницами. Опытного игрока явно беспокоит качество работы, поскольку он не забыл прихватить с собой еще и линейку. Начало дня 34-летнего полузащитника Ливерпуля также было насыщенным – он сортировал пакетики чая.

Напомним, АПЛ официально остановлена до 4 апреля, впрочем, перерыв может затянуться на более длительный срок.

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