Милнер получил травму в матче против Эвертона

Хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер был вынужден досрочно покинуть поле в матче 1/32 Кубка Англии против Эвертона.

Опытный англичанин получил повреждение еще в первом тайме поединка.

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После одного из эпизодов Милнер присел на газон и сразу попросил замену. Бывший игрок Манчестер Сити покинул поле с врачами, а на 9-ой минуте вместо него вышел 19-летний дебютант Яссер Ляруси. Первый тайм мерсисайдского дерби закончился нулевой ничьей, но во втором хавбек Ливерпуля Кертис Дэвис принес своей команде победу и проход в следующий раунд.

К слову, в текущем сезоне Милнер провел за Ливерпуль 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

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