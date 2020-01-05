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Милнер получил травму в матче против Эвертона

5 января 20:05 125 Читати українською
Милнер получил травму в матче против Эвертона
Джеймс Милнер / Reuters

Хавбек Ливерпуля Джеймс Милнер был вынужден досрочно покинуть поле в матче 1/32 Кубка Англии против Эвертона.

 

Опытный англичанин получил повреждение еще в первом тайме поединка.

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После одного из эпизодов Милнер присел на газон и сразу попросил замену. Бывший игрок Манчестер Сити покинул поле с врачами, а на 9-ой минуте вместо него вышел 19-летний дебютант Яссер Ляруси. Первый тайм мерсисайдского дерби закончился нулевой ничьей, но во втором хавбек Ливерпуля Кертис Дэвис принес своей команде победу и проход в следующий раунд.

К слову, в текущем сезоне Милнер провел за Ливерпуль 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Кубок Англии Кубок Англии 2019/20 Джеймс Милнер Джеймс Милнер Ливерпуль - Эвертон
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