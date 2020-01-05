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Кубок Англии: Тоттенхэм не справился с Мидлсбро, Челси выбил Ноттингем Форест, Кристал Пэлас пострадал от команды Руни

5 января 18:36 348 Читати українською
Кубок Англии: Тоттенхэм не справился с Мидлсбро, Челси выбил Ноттингем Форест, Кристал Пэлас пострадал от команды Руни
Челсі – Ноттінгем Форест / Фото ФК Челсі

Відбулись чергові поєдинки 1/32 фіналу Кубка Англії.

 

Кубок Англии, 1/32 финала

Бертон Альбион – Нортгемптон Таун – 2:4

Голы: Эдвардс, 45+2, Фрейзер, 90+1 – Адамс, 10, Востон, 23, Гуд, 45+1, Хоскинс, 70

Бристоль Роверс – Ковентри Сити – 2:4

Голы: Кларк-Харрис, 6, Крейг, 32 – Волш, 31, Крейг, 53 (аг)

Куинз Парк Рейнджерс – Суонси – 5:1

Голы: Хаджилл, 21, 45, Осаи-Семюэль, 29, Воллес, 76, Скоуэн, 90+1 – Байерс, 60

Кристал Пэлас – Дерби Каунти – 0:1

Гол: Мартин, 32

Удаление: Миливоевич, 63 (К)

Крю – Барнсли – 1:2

Голы: Грин, 48 – Браун, 3, Чаплин, 75, Томас, 90+4

Мидлсбро – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Флетчер, 50 – Лукас, 61

Чарльтон – Вест Бромвич – 0:1

Гол: Зохоре, 32

Челси – Ноттингем Форест – 2:0

Голы: Хадсон-Одой, 6, Баркли, 33

Шеффилд Юнайтед – Файлд – 2:1

Голы: Робинсон, 8, Кларк, 60 – Вильямс, 78

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Кристал Пэлас принимал Дерби Каунти в статусе фаворита матча. Хозяева уверенно начали встречу, но по иронии, именно игроки Дерби открыли счет. Гол вселил уверенность в Руни и компанию, поэтому гости перехватили инициативу и даже с 63-й минуты играли в большинстве – Миливоевич подвел Пэлас. Дерби Каунти шагает дальше в турнире.

Тоттенхэм приехал к Мидлсбро дать мастер-класс, но что-то пошло не так у команды Моуринью. Полурезервный состав гостей встретился с крепким сопротивлением игроков Боро, хозяева достойно держались первый тайм, а после перерыва шокировали "шпор" голом. Благодаря точному удару Лукаса лондонцы сумели выровнять положение, но на большее их не хватило. На эту пару ожидает ответный матч, где недооценка соперника может сыграть с Тоттенхэмом злую шутку.

Несмотря на преимущество лишь в два мяча, Челси полностью уничтожил Ноттингем Форест, не оставив гостям ни единого шанса. 2 удара Ноттингема за весь матч против 18-ти у лондонцев. Голами в поединке отличились юный форвард Хадсон-Одой и опытный Рос Баркли.

Еще один представитель АПЛ Шеффилд Юнайтед принимал скромный Файлд. Игроки Шеффилда уже на 8-й минуте сумели выйти вперед, а после перерыва удвоили преимущество. Под занавес встречи футболисты Файлда сумели отквитать один мяч, но этого оказалось недостаточно. Хотя для такой скромной команды поражение 1:2 против темной лошадки АПЛ можно считать успехом.

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