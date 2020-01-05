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Мілнер зазнав травми у матчі проти Евертона

20:05 191 Читать на русском
Мілнер зазнав травми у матчі проти Евертона
Джеймс Мілнер / Reuters

Хавбек Ліверпуля Джеймс Мілнер був змушений достроково покинути поле у матчі 1/32 Кубка Англії проти Евертона.

 

Досвідчений англієць зазнав пошкодження ще в першому таймі поєдинку.

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Після одного з епізодів Мілнер присів на газон і відразу попросив заміну. Колишній гравець Манчестер Сіті покинув поле разом з лікарями, а на 9-ій хвилині замість нього вийшов 19-річний дебютант Яссер Лярусі. Перший тайм мерсисайдського дербі закінчився нульовою нічиєю, але в другому хавбек Ліверпуля Кертіс Девіс приніс свої команді перемогу і прохід до наступного раунду.

До слова, у поточному сезоні Мілнер провів за Ліверпуль 27 матчів, в яких відзначився 4 голами та 4 асистами.

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Теги
Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Англія Ліверпуль - Евертон Ліверпуль Ліверпуль Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер
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