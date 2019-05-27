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Милнер может стать игроком ПСЖ

13:38 56 Читати українською
Милнер может стать игроком ПСЖ
Джеймс Милнер / фото из соцсетей

Полузащитник и вице-капитан Ливерпуля Джеймс Милнер может покинуть команду летом.

В приглашении 33-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, сообщает Le Parisien. Чемпионы Франции сейчас занимаются усилением средней линии и изучают варианты с опытными игроками.

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Отмечается, что парижанам импонирует тот факт, что у Милнера летом заканчивается контракт с Ливерпулем, поэтому не придется тратиться на его приобретение.

Напомним, Милнер перешел в мерсисайдский клуб в 2015 году. Ранее он выступал за Лидс Юнайтед, Суиндон Таун, Ньюкасл, Астон Виллу и Манчестер Сити.

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В сезоне 2018/19 английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 31 матче, в котором отличился 5 голами и 4 результативными передачами за Ливерпуль.

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Джеймс Милнер Джеймс Милнер Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ ПСЖ Франция
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