Мілнер може стати гравцем ПСЖ

Півзахисник і віце-капітан Ліверпуля Джеймс Мілнер може покинути команду влітку.

В запрошенні 33-річного футболіста зацікавлений ПСЖ, повідомляє Le Parisien. Чемпіони Франції зараз займаються посиленням середньої лінії і вивчають варіанти з досвідченими гравцями.

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Зазначається, що парижанам імпонує той факт, що у Мілнера влітку закінчується контракт з Ліверпулем, тому не доведеться витрачатися на його придбання.

Нагадаємо, Мілнер перейшов у мерсисайдський клуб в 2015 році. Раніше він виступав за Лідс Юнайтед, Свіндон Таун, Ньюкасл, Астон Віллу і Манчестер Сіті.

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У сезоні 2018/19 англійської Прем'єр-ліги хавбек взяв участь в 31 матчі, в якому відзначився 5 голами і 4 результативними передачами за Ліверпуль.