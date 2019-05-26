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Владельцы ПСЖ хотят приобрести пакет акций Лидса

13:55 71 Читати українською
Владельцы ПСЖ хотят приобрести пакет акций Лидса
Руководство ПСЖ / Reuters

Катарские руководители ПСЖ задумались над покупкой части акций Лидса.

Катарский фонд Qatar Sports Investments, который является владельцем ПСЖ может инвестировать в Лидс.

QSI в последние месяцы ведет переговоры о покупке доли в английском клубе, сообщает Financial Time со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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"Мы всегда ищем возможности, и рынок Великобритании, безусловно, на первом месте в списке", – сказал представитель парижского клуба.

Человек из окружения владельцев Лидса сообщил, что английский клуб ведет переговоры как минимум с шестью потенциальными инвесторами, в том числе с QSI. Владелец "павлинов" склоняется к продаже миноритарного пакета акций.

Лидс готов предложить новый контракт Бьелсе несмотря на вылет в плей-офф Чемпионшипа

Напомним, Лидс в сезоне-2018/19 финишировал на 3-м месте в Чемпионшипе. В полуфинале плей-офф за право выступать в АПЛ команда Марсело Бьелсы уступила Дерби, который возглавляет Фрэнк Лэмпард.

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