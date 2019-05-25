ПСЖ официально продлил контракт с Тухелем

Сборная Украины U-21 — 15:07 39
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Динамо U-21 – чемпион Украины 2018/19
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"Динамо порожняк не гонит", "Не спрашиваю, видел ли это Хацкевич": реакция соцсетей на старт Украины U-20 на ЧМ-2019Сборная Украины — 12:07 561
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Новобранцы Переса, или Как президент Реала выбирал Лунина и еще 72-х игроковИспания — 10:10 316
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Месси выиграет "Золотую бутсу" 2018/19 – помешать аргентинцу может только чудоИспания — 09:31 277
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Петраков – о победе над США: Провалили первый тайм, но концовка мне понравиласьСборная Украины — 24 май 252