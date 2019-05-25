ПСЖ официально продлил контракт с Тухелем

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель останется наставником парижан.

Парижский клуб продлил контракт с немецким специалистом Томасом Тухелем до лета 2021-го года, сообщает официальный сайт французского гранда.

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Напомним, Тухель возглавил ПСЖ летом прошлого года. За это время "красно-синие" выиграли лишь один трофей – чемпионат Франции. Зато команда проиграла в финале Кубка страны Ренну, а в Кубке лиги – Генгаму в 1/4 финала.

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Также подопечные Тухеля не смогли побороться за победу в Лиге чемпионов, проиграв в 1/8 финала Манчестер Юнайтед по итогам двух матчей.